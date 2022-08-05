Роскомнадзор потребовал у «Пятерочки» информацию об утечке персональных данных
Роскомнадзор запросил информацию об утечке персональных данных у торговой сети «Пятерочка», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее в Telegram-каналах начали появляться сведения, что в открытом доступе в интернете стали доступны данные людей, которые откликались на вакансии ретейлера.
«Роскомнадзор направил администрации торговой сети "Пятерочка" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных в компании», — заявили в ведомстве.
18 июля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных. За нарушение российского законодательства в этой области предусматривается штраф до 100 000 руб. Через три дня Роскомнадзор составил протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП на «Ростелеком» за утечку данных. По итогам проверки служба выявила нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных клиентов.
2 августа Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон, после чего он будет направлен на утверждение президенту.
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