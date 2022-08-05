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Роскомнадзор потребовал у «Пятерочки» информацию об утечке персональных данных

Ведомости

Роскомнадзор запросил информацию об утечке персональных данных у торговой сети «Пятерочка», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее в Telegram-каналах начали появляться сведения, что в открытом доступе в интернете стали доступны данные людей, которые откликались на вакансии ретейлера.

«Роскомнадзор направил администрации торговой сети "Пятерочка" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных в компании», — заявили в ведомстве.

18 июля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных. За нарушение российского законодательства в этой области предусматривается штраф до 100 000 руб. Через три дня Роскомнадзор составил протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП на «Ростелеком» за утечку данных. По итогам проверки служба выявила нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных клиентов.

Также в июле регулятор отправил запрос компании «Билайн» с целью проверки утечки данных клиентов сервиса, сообщил ТАСС.

2 августа Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон, после чего он будет направлен на утверждение президенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных