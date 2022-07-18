Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club после утечки персональных данных
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных, передает ТАСС.
За нарушение российского законодательства в этой области компании грозит штраф до 100 000 руб.
В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Сообщалось, что файлы содержат имена 700 000 курьеров «Яндекс.Еды», пароли от их аккаунтов и номера телефонов. Помимо этого, в интернет утекли данные 521 500 курьеров Delivery Club, а также адреса электронной почты и номера телефонов.
Также 20 мая Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов. Тогда в сеть попала информация о заказах.
В марте сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил о подобной проблеме, после чего в интернете появилась открытая база, в которой можно было найти фамилию, имя, отчество, номер телефона пользователя, адрес, по которому он совершал заказы, а также общую сумму заказов. Тогда сервис был оштрафован на 60 000 руб. Сайт впоследствии был заблокирован.
С 1 марта прошлого года вступил в силу закон, согласно которому операторы не могут распространять общедоступные персональные данные без согласия пользователя. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Сейчас максимальный штраф для бизнеса составляет 500 000 руб.
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