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Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club после утечки персональных данных

Ведомости

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки еды Delivery Club из-за утечки персональных данных, передает ТАСС.

За нарушение российского законодательства в этой области компании грозит штраф до 100 000 руб.

В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Сообщалось, что файлы содержат имена 700 000 курьеров «Яндекс.Еды», пароли от их аккаунтов и номера телефонов. Помимо этого, в интернет утекли данные 521 500 курьеров Delivery Club, а также адреса электронной почты и номера телефонов.

Также 20 мая Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов. Тогда в сеть попала информация о заказах. 

В марте сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил о подобной проблеме, после чего в интернете появилась открытая база, в которой можно было найти фамилию, имя, отчество, номер телефона пользователя, адрес, по которому он совершал заказы, а также общую сумму заказов. Тогда сервис был оштрафован на 60 000 руб. Сайт впоследствии был заблокирован.

С 1 марта прошлого года вступил в силу закон, согласно которому операторы не могут распространять общедоступные персональные данные без согласия пользователя. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Сейчас максимальный штраф для бизнеса составляет 500 000 руб. 

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Ранее по теме: СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры по продаже Delivery Club

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных