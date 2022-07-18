Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club после утечки персональных данных

В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Сообщалось, что файлы содержат имена 700 000 курьеров «Яндекс.Еды», пароли от их аккаунтов и номера телефонов. Помимо этого, в интернет утекли данные 521 500 курьеров Delivery Club, а также адреса электронной почты и номера телефонов.