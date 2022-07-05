СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры по продаже Delivery Club
Компании в данный момент ведут обсуждение с возможными покупателями сервиса, одним из вариантов рассматривается передача Delivery Club «Яндексу» в сделке по продаже «Дзена» и «Новостей», отмечает источник агентства. Конкретных договоренностей пока достигнуто не было.
В конце апреля «Яндекс» подписал соглашение с VK о продаже своих сервисов «Дзен» и «Новости». Условия сделки не были раскрыты, их раскроют позже, когда будут получены все необходимые согласования от регуляторов, в том числе от ФАС.
Позже «Яндекс» пояснил, что компания собирается сосредоточиться на других продуктах, таких как поиск, реклама, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронная коммерция, видео/аудио и потоковое вещание.