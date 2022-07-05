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СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры по продаже Delivery Club

Ведомости

VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса по доставке еды и продуктов Delivery Club, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, а также The Bell

Компании в данный момент ведут обсуждение с возможными покупателями сервиса, одним из вариантов рассматривается передача Delivery Club «Яндексу» в сделке по продаже «Дзена» и «Новостей», отмечает источник агентства. Конкретных договоренностей пока достигнуто не было.

В конце апреля «Яндекс» подписал соглашение с VK о продаже своих сервисов «Дзен» и «Новости». Условия сделки не были раскрыты, их раскроют позже, когда будут получены все необходимые согласования от регуляторов, в том числе от ФАС.

Позже «Яндекс» пояснил, что компания собирается сосредоточиться на других продуктах, таких как поиск, реклама, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронная коммерция, видео/аудио и потоковое вещание.

Ранее по теме: Вторая часть утекших в мае данных Delivery Club появилась в открытом доступе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных