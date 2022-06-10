Вторая часть утекших в мае данных Delivery Club появилась в открытом доступе

По данным Group-IB, в мае и в начале июня в даркнет попало рекордное количество баз данных российских компаний — более 50, тогда как в апреле их было всего 32, а в марте — 16. Среди жертв, чьи базы были выложены в публичный доступ, оказались компании, относящиеся к интернет-сервисам доставки, медицине, телекому, интернет-ритейлу, онлайн-образованию, строительству и др. При этом большинство данных были выложены для бесплатного скачивания, отметил руководитель отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence компании Group-IB Олег Деров.