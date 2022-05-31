Delivery Club и «Яндекс.Еда» не подтвердили новую утечку данных
Сервис доставки еды Delivery Club опроверг информацию о новой утечке данных курьеров. В пресс-службе компании сообщили, что утечка произошла еще две недели назад по причине «внешнего воздействия».
«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — сказали ТАСС в компании. В Delivery Club заверили, что продолжают расследовать инцидент и проводят комплекс мер по защите внутренних систем.
Ранее сегодня стало известно, что в даркнете опубликовали новые базы данных Delivery Club и «Яндекс.Еды». Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI зафиксировал в свободном доступе более 1,2 млн строк с персональными данными курьеров, в том числе их ФИО, адресами электронной почты, номерами телефонов и паролями. В Delivery Club обещали проверить актуальность раскрытых данных из баз.
В начале марта в «Яндекс.Еде» сообщили, что в сеть утекли номера телефонов и информация о заказах клиентов. Это объяснили недобросовестными действиями одного из сотрудников. Спустя три недели после этого в интернете распространилась ссылка на ресурс с персональными данными клиентов «Яндекс.Еды» в виде карты. На ней можно было увидеть адреса доставок, телефон, электронную почту и сумму заказов за шесть месяцев. Позже Роскомнадзор заблокировал сайт и оштрафовал компанию за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных на 60 000 руб.