Роскомнадзор запросил у Wildberries информацию о возможной утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у маркетплейса Wildberries информацию о возможной утечке персональных данных клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор направил в Wildberries запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», – говорится в сообщении.
В самой компании появившиеся ранее в Telegram-канале Readovka сообщения об утечке назвали фейком.
«Заметили, что информация об «утечках баз данных» появляется в тот момент, когда у некоторых «изданий» наступает «кризис жанра». Расстроим их: в Wildberries не было «утечек», данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами. Нам жаль, что данный телеграм-канал распространил заведомо ложные сведения», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries.
В июле Роскомнадзор начал детальные проверки всех сообщений об утечках персональных данных. Так, ведомство направило требование предоставить информацию о возможной утечке оператору связи «Билайн» и ритейлеру «Пятерочка». Помимо этого, на сервис доставки еды Delivery Club был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП, который предусматривает наказание до 100 000 руб. за утечку персональных данных. Аналогичный протокол получил и «Ростелеком».
2 августа Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки к ФЗ-152 «О персональных данных»: теперь операторов обяжут отслеживать кибератаки и утечки личной информации граждан и отчитываться о них в контролирующие органы. Ожидается, что осенью Совет Федерации примет закон, после чего он будет направлен на утверждение президенту.
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