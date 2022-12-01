«Билайн» подтвердил утечку данных из корпоративного справочника
Сотовый оператор «Билайн» подтвердил информацию об утечке данных из корпоративного справочника. В компании уже проводят проверку, сообщает пресс-служба компании.
«Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику "Билайна", подтверждаем. В настоящее время ведется расследование по выявлению причин произошедшего», — сообщили в «Билайне».
Ранее сегодня Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что данные клиентов «Билайна» из каталога оператора связи утекли в сеть. Об этом каналу рассказал источник, который утверждал, что получил доступ к четырем LDIF-файлам. По данным канала, документы содержали информацию о пользователях «Билайна» из четырех «регионов»: Московского, Центрального, Южного и Уральского.
Отмечалось, что в свободном доступе оказались более 89 000 мобильных номеров и почти 11 000 домашних. Кроме того, злоумышленник «слил» 198 000 логинов пользователей в домене vimpelcom.ru и более 67 000 адресов электронной почты в домене beeline.ru.
Кроме того, в ноябре об утечке данных пользователей сообщали платформа коротких роликов Yappy и сервис аренды электросамокатов Whoosh. В пресс-службе Yappy отметили, что в сети оказались «неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных». А в Whoosh «Ведомостям» подтвердили, что злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов.
Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
В начале октября «Ведомости» писали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно документу, предлагается ввести штраф от 200 000 до 400 000 руб. для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов. Для ИП и юрлиц штраф за аналогичное происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб.
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