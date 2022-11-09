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Технологии

Yappy сообщила об утечке обезличенных пользовательских данных

Ведомости

Служба сервиса соцсети Yappy регулярно фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальные данные пользователей, сообщили в пресс-службе компании.

«В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак. Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что «связанные с Украиной» хакеры атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей. Об этом писали профильные Telegram-каналы, позже информацию подтвердили источники «Коммерсанта».

По данным издания, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с ФИО, датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход, и прочем.

Сервис публикации вертикальных видео Yappy был запущен в конце октября прошлого года. Соцсеть является аналогом TikTok, позволяет снимать и редактировать видео длительностью до одной минуты, создавать совместные ролики, а также дополнять уже опубликованные вирусные видео и делиться ими. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных