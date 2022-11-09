Yappy сообщила об утечке обезличенных пользовательских данных
Служба сервиса соцсети Yappy регулярно фиксирует попытки хакерских атак, в открытом доступе оказались неактуальные данные пользователей, сообщили в пресс-службе компании.
«В ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак. Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов», — отмечено в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее стало известно, что «связанные с Украиной» хакеры атаковали принадлежащий «Газпром-медиа» сервис вертикальных видео Yappy и похитили данные пользователей. Об этом писали профильные Telegram-каналы, позже информацию подтвердили источники «Коммерсанта».
По данным издания, в открытый доступ попали таблицы на 2 млн строк с ФИО, датами регистрации и мобильными телефонами клиентов сервиса, сведениями об устройстве, с которого осуществлялся вход, и прочем.
Сервис публикации вертикальных видео Yappy был запущен в конце октября прошлого года. Соцсеть является аналогом TikTok, позволяет снимать и редактировать видео длительностью до одной минуты, создавать совместные ролики, а также дополнять уже опубликованные вирусные видео и делиться ими.
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