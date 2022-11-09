Yappy сообщила об утечке обезличенных пользовательских данных

Сервис публикации вертикальных видео Yappy был запущен в конце октября прошлого года. Соцсеть является аналогом TikTok, позволяет снимать и редактировать видео длительностью до одной минуты, создавать совместные ролики, а также дополнять уже опубликованные вирусные видео и делиться ими.