Газета
Технологии

Ozon, ЦИАН и HeadHunter подписали хартию этики для классифайдов

Ведомости

Российские компании подписали хартию этики для сервисов размещения объявлений (классифайдов), разработанную АНО «Цифровая экономика». Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что подписание документа состоялось на площадке АНО. Среди подписавшихся под хартией этики — компании Ozon, ЦИАН, «Яндекс.Вертикали», HeadHunter, YouDo и «Дром».

В документе обозначены основные принципы, которым должны следовать классифайды. В частности, это защита персональных данных, законность и открытость, сотрудничество, а также усиление модерации контента на площадках. Также компании пообещали обмениваться друг с другом опытом.

Данная хартия была разработана АНО «Цифровая экономика» при сотрудничестве с отраслью и регуляторами. «Она призвана заложить ключевые принципы социально ответственного саморегулирования отрасли размещения объявлений, с тем чтобы на их основе развивать и улучшать взаимовыгодную и безопасную среду взаимодействия потребителей и бизнеса», — пояснил гендиректор организации Сергей Плуготаренко 12 декабря.

Он также выразил надежду, что отрасль и государство поддержат инициативу с этическим кодексом.

Аналогичный документ для саморегулирования в декабре 2019 г. подписали российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», VK Group (на тот момент Mail.ru Group), «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк» и Сбербанк. Кодекс этики определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством.  

Ранее по теме: «Цифровая экономика» разрабатывает хартию этики для сервисов размещения объявлений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных