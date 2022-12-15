Ozon, ЦИАН и HeadHunter подписали хартию этики для классифайдов
Российские компании подписали хартию этики для сервисов размещения объявлений (классифайдов), разработанную АНО «Цифровая экономика». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что подписание документа состоялось на площадке АНО. Среди подписавшихся под хартией этики — компании Ozon, ЦИАН, «Яндекс.Вертикали», HeadHunter, YouDo и «Дром».
В документе обозначены основные принципы, которым должны следовать классифайды. В частности, это защита персональных данных, законность и открытость, сотрудничество, а также усиление модерации контента на площадках. Также компании пообещали обмениваться друг с другом опытом.
Данная хартия была разработана АНО «Цифровая экономика» при сотрудничестве с отраслью и регуляторами. «Она призвана заложить ключевые принципы социально ответственного саморегулирования отрасли размещения объявлений, с тем чтобы на их основе развивать и улучшать взаимовыгодную и безопасную среду взаимодействия потребителей и бизнеса», — пояснил гендиректор организации Сергей Плуготаренко 12 декабря.
Он также выразил надежду, что отрасль и государство поддержат инициативу с этическим кодексом.
Аналогичный документ для саморегулирования в декабре 2019 г. подписали российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», VK Group (на тот момент Mail.ru Group), «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк» и Сбербанк. Кодекс этики определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством.