Британским чиновникам запретили использовать TikTok на служебных телефонах

В ответ на решение британских властей в TikTok выразили разочарование и заверили, что начали предпринимать шаги для дальнейшей защиты данных европейских пользователей. «Мы считаем, что эти запреты основаны на фундаментальных заблуждениях и обусловлены геополитикой, в которой TikTok и миллионы наших пользователей в Великобритании не играют никакой роли», – заявили в пресс-службе соцсети.