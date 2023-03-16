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Британским чиновникам запретили использовать TikTok на служебных телефонах

Ведомости

В Великобритании запретили чиновникам пользоваться китайской социальной сетью TikTok на служебных телефонах. Об этом сообщил канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, его слова приводит Reuters.

Решение связано с риском получения государственных данных социальной сетью, пояснил Дауден. По его словам, ограничение использования соцсети является «разумным» шагом, принятым «по совету наших экспертов по кибербезопасности». Он добавил, что TikTok на служебных телефонах будет заблокирован «немедленно».

В ответ на решение британских властей в TikTok выразили разочарование и заверили, что начали предпринимать шаги для дальнейшей защиты данных европейских пользователей. «Мы считаем, что эти запреты основаны на фундаментальных заблуждениях и обусловлены геополитикой, в которой TikTok и миллионы наших пользователей в Великобритании не играют никакой роли», – заявили в пресс-службе соцсети.

При этом канцлер уточнил, что этот запрет не распространяется на личные устройства госслужащих. Также будут возможны исключения, когда китайская соцсеть может потребоваться для работы.

1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, дающий право президенту страны ввести запрет на работу в стране TikTok, а также ввести запрет в отношении китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть. 6 марта председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США демократ Марк Уорнер объявил, что сенаторы представят этот проект закона.

7 марта руководитель киберкомандования вооруженных сил США генерал Пол Накасоне выразил обеспокоенность по поводу распространения TikTok и его влияния на американских детей. По его словам, соцсеть оказывает широкое влияние на «большую аудиторию слушателей», благодаря чему получает данные пользователей.

В феврале Американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал не запрещать китайскую соцсеть, – по их мнению, это нарушает право на свободу слова. Также против законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам демократ Грегори Микс. По словам председателя, такой закон «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в США.

Ранее по теме: В Пентагоне обеспокоились влиянием TikTok на детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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