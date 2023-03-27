Путин поручил определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности
Президент России Владимир Путин поручил правительству, ФСБ и МВД к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ вместо обычного паспорта. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.
К этому сроку кабмин и ведомства должны подготовить соответствующий проект президентского указа. Как отмечается в документе, цифровое удостоверение личности можно будет получить через приложение «Госуслуги».
Поручить разработать к маю такой проект указа президента просил глава Минцифры Максут Шадаев. На февральском совещании он рассказал, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. По его словам, россияне смогут загружать фото с биометрического паспорта, после чего генерируется QR-код, который и предъявляется.
В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.
В марте 2021 г. Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Электронные паспорта планировали выдавать с 2023 г. в Москве, Московской области и Татарстане. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Работу над этим проектом приостановили после начала российской спецоперации на Украине, писал в июне 2022 г. Forbes.