Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности
Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях, сообщил Telegram-канал ведомства.
В частности, сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.
«Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством», – пояснили в ведомстве.
Пилотный проект по использованию сервиса можно запустить в Москве, добавили в Минцифры.
Об этом предложении глава ведомства Максут Шадаев рассказал на совещании президента России Владимира Путина с правительством, передает «РИА Новости». Он также отметил, что проведение пилота в столице уже обсудил с мэром Сергеем Собяниным.
В марте прошлого года Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Электронные паспорта планировали выдавать с 2023 г. в Москве, Московской области и Татарстане. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
Работу над этим проектом приостановили после начала российской спецоперации на Украине, писал в июне Forbes. Проект выдачи россиянам цифровых паспортов заморозили «по финансовым причинам», рассказал один из источников издания, а также в связи с дефицитом материалов для электронных носителей — пластика и чипов.
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