Forbes узнал о заморозке Минцифры проекта выдачи цифровых паспортов

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала «спецоперации» стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — сказал он, добавив, что в правительстве не согласовали запуск проекта несмотря на его готовность в техническом плане.