Forbes узнал о заморозке Минцифры проекта выдачи цифровых паспортов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок после начала специальной военной операции России на Украине, сообщил Forbes. Электронные паспорта планировали выдавать с 2023 г. в Москве, Московской области и Татарстане. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
Работу над проектом приостановили после начала боевых действий на Украине, сообщили изданию источник в Минцифры и участник разработки проекта. Собеседники Forbes, близкие к правительству и мэрию Москвы, также рассказали, что проект сейчас «не в приоритете» и в настоящее время «всем немного не до того».
Проект выдачи россиянам цифровых паспортов заморозили «по финансовым причинам», рассказал один из источников издания. Как ранее сообщали в МВД, на первоначальном этапе планировалось выдать не менее 100 000 паспортов нового образца. Инвестиции в разработку электронного документа оценивали в 20 млрд руб., затем проект должен был выйти на самоокупаемость, заявил собеседник Forbes. По его словам, стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 руб., в то время как бумажный стоит 300 руб.
«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала «спецоперации» стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — сказал он, добавив, что в правительстве не согласовали запуск проекта несмотря на его готовность в техническом плане.
Проект заморозили в том числе в связи с дефицитом материалов для электронных носителей — пластика и чипов, добавил другой источник Forbes. По его словам, в России существует нехватка чипов даже для выпуска банковских карт.
Гендиректор производителя пластиковых карт «Страна карт» Константин Деришев также отмечает, что до начала спецоперации большинство чипов для производства пластиковых смарт-карт поставляли из Европы, а оставшуюся долю рынка занимали китайские чип-модули. «Сейчас рынок активно переходит с европейских чипов на китайские и отечественные», — сказал он, отметив, что в России могло не хватить чипов для производства смарт-карт.
В марте прошлого года Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».
В конце декабря прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности проекта цифрового паспорта. Он говорил, что каждый россиянин будет сам решать, хочет ли он заменить бумажный паспорт на цифровой, однако выразил уверенность, что большинство людей выберут электронный документ.
Чернышенко напомнил, что цифровой паспорт похож на банковскую карту с бесконтактным чипом. По желанию на нее можно записать ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения владельца паспорта. «На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — добавил он.