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Около 15% россиян готовы перейти на электронные паспорта

Ведомости

14% россиян хотели бы, чтобы паспорта и другие документы перешли в электронный вид без альтернативы, 38% высказались за электронные и бумажные документы, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По мнению 37% опрошенных, документы должны остаться в бумажном виде, переводить их в электронный формат не нужно. 11% респондентов не определились с ответом. Чаще всего за только бумажные документы выступали люди старше 35 лет, а за переход полностью в электронный вид – люди младше 34 лет.

36% респондентов также хотели бы перевести в электронный вид полис ОМС, по 34% — ИНН и СНИЛС, по 27% — медицинскую карту и водительские права, а 25% — свидетельство о рождении.

В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.

Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. При выдаче цифрового паспорта, по данным МВД, бумажный будет аннулирован. Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Ранее по теме: В МВД предупредили об аннулировании бумажного паспорта при выдаче цифрового

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных