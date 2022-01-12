Около 15% россиян готовы перейти на электронные паспорта
По мнению 37% опрошенных, документы должны остаться в бумажном виде, переводить их в электронный формат не нужно. 11% респондентов не определились с ответом. Чаще всего за только бумажные документы выступали люди старше 35 лет, а за переход полностью в электронный вид – люди младше 34 лет.
36% респондентов также хотели бы перевести в электронный вид полис ОМС, по 34% — ИНН и СНИЛС, по 27% — медицинскую карту и водительские права, а 25% — свидетельство о рождении.
В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.
Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. При выдаче цифрового паспорта, по данным МВД, бумажный будет аннулирован. Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.