Около 15% россиян готовы перейти на электронные паспорта

Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. При выдаче цифрового паспорта, по данным МВД, бумажный будет аннулирован. Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.