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В МВД предупредили об аннулировании бумажного паспорта при выдаче цифрового

Ведомости

Бумажный паспорт будет аннулироваться при получении гражданами электронного документа, так как нельзя одновременно иметь два действительных паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — рассказали в ведомстве.

Получить паспорт с электронным носителем информации граждане смогут с 14 лет, напомнили в МВД. Замена бумажного документа на цифровой носит добровольный характер.

Ранее по теме: Выдача цифровых паспортов начнется в трех регионах в 2023 году

Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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