В МВД предупредили об аннулировании бумажного паспорта при выдаче цифрового
Бумажный паспорт будет аннулироваться при получении гражданами электронного документа, так как нельзя одновременно иметь два действительных паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — рассказали в ведомстве.
Получить паспорт с электронным носителем информации граждане смогут с 14 лет, напомнили в МВД. Замена бумажного документа на цифровой носит добровольный характер.
Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.