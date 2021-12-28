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Шадаев анонсировал введение цифровых паспортов после тестирования в пилотных регионах

Ведомости

Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г., ранее сообщал министр. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

«Запустим в этих [пилотных регионах] и будем сразу внедрять по всей стране», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли новые «пилоты».

В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что сейчас прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления цифрового паспорта. На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как и стандартный документ, с 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных