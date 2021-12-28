Шадаев анонсировал введение цифровых паспортов после тестирования в пилотных регионах
Внедрение цифровых паспортов по всей России начнется сразу после тестирований в трех пилотных регионах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.
Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г., ранее сообщал министр. Электронный паспорт РФ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
«Запустим в этих [пилотных регионах] и будем сразу внедрять по всей стране», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли новые «пилоты».
В марте Минцифры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что сейчас прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления цифрового паспорта. На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как и стандартный документ, с 14 лет.