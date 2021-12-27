Выдача цифровых паспортов начнется в трех регионах в 2023 году
Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Технические испытания электронных компонентов документа уже прошли.
Вице-премьер рассказал, что системный проект цифрового паспорта уже готов, прошли испытания микросхемы и бланка паспорта. Цифровой паспорт начнут выдавать с 2023 г. в Москве, Подмосковье и Татарстане, а использовать его можно будет по всей России, добавил Чернышенко. По его словам, каждый россиянин будет сам решать, хочет ли он заменить бумажный паспорт на цифровой, но выразил уверенность, что большинство людей выберут электронный документ.
Чернышенко напомнил, что цифровой паспорт похож на банковскую карту с бесконтактным чипом. По желанию на нее можно записать ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения владельца паспорта. «На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — добавил он.
В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».
В середине октября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный российский паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что сейчас прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления цифрового паспорта. На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как и стандартный документ, с 14 лет.