Газета
Технологии

Выдача цифровых паспортов начнется в трех регионах в 2023 году

Ведомости

Пилотный проект по выдаче цифровых российских паспортов пройдет в Москве, Московской области и Татарстане, документ начнут выдавать с начала 2023 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Технические испытания электронных компонентов документа уже прошли.

Вице-премьер рассказал, что системный проект цифрового паспорта уже готов, прошли испытания микросхемы и бланка паспорта. Цифровой паспорт начнут выдавать с 2023 г. в Москве, Подмосковье и Татарстане, а использовать его можно будет по всей России, добавил Чернышенко. По его словам, каждый россиянин будет сам решать, хочет ли он заменить бумажный паспорт на цифровой, но выразил уверенность, что большинство людей выберут электронный документ.

Чернышенко напомнил, что цифровой паспорт похож на банковскую карту с бесконтактным чипом. По желанию на нее можно записать ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения владельца паспорта. «На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — добавил он.

В марте Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Тогда сообщалось, что в документе будет чип с информацией о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев. Функцию паспорта будет выполнять мобильное приложение, которое можно будет использовать в МФЦ, магазинах и при заключении договоров, писал «Интерфакс».

В середине октября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что электронные паспорта появятся в трех субъектах России до конца 2022 г. Пилотными регионами станут Москва, Подмосковье и Татарстан. Электронный российский паспорт будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что сейчас прорабатываются требования к порядку выдачи и оформления цифрового паспорта. На первоначальном этапе планируется выдать не менее 100 000 паспортов нового образца, добавила представитель МВД. Получать электронные паспорта россияне будут, как и стандартный документ, с 14 лет.

Ранее по теме: В МВД рассказали о планах начать выдачу электронных паспортов с 2023 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных