Выдача цифровых паспортов начнется в трех регионах в 2023 году

Вице-премьер рассказал, что системный проект цифрового паспорта уже готов, прошли испытания микросхемы и бланка паспорта. Цифровой паспорт начнут выдавать с 2023 г. в Москве, Подмосковье и Татарстане, а использовать его можно будет по всей России, добавил Чернышенко. По его словам, каждый россиянин будет сам решать, хочет ли он заменить бумажный паспорт на цифровой, но выразил уверенность, что большинство людей выберут электронный документ.