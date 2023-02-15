Путин поддержал предложение о введении в РФ цифрового удостоверения личности

В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.