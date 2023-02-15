Газета
Технологии

Путин поддержал предложение о введении в РФ цифрового удостоверения личности

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести в стране цифровое удостоверение личности на смартфоне вместо бумажного паспорта.

На совещании с членами правительства Шадаев рассказал, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. По его словам, россияне смогут загружать фото с биометрического паспорта, после чего генерируется QR-код, который и предъявляется. Министр попросил главу государства дать поручение его ведомству разработать до 1 мая соответствующий проект указа.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», – ответил Путин.

Президент подчеркнул, что подобные сервисы крайне востребованы, поэтому необходимо ускорить их внедрение.

В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.

В марте 2021 г. Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Электронные паспорта планировали выдавать с 2023 г. в Москве, Московской области и Татарстане. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Работу над этим проектом приостановили после начала российской спецоперации на Украине, писал в июне 2022 г. Forbes. Проект выдачи россиянам цифровых паспортов заморозили «по финансовым причинам», рассказал один из источников издания, а также в связи с дефицитом материалов для электронных носителей — пластика и чипов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных