Путин поддержал предложение о введении в РФ цифрового удостоверения личности
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести в стране цифровое удостоверение личности на смартфоне вместо бумажного паспорта.
На совещании с членами правительства Шадаев рассказал, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. По его словам, россияне смогут загружать фото с биометрического паспорта, после чего генерируется QR-код, который и предъявляется. Министр попросил главу государства дать поручение его ведомству разработать до 1 мая соответствующий проект указа.
«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», – ответил Путин.
Президент подчеркнул, что подобные сервисы крайне востребованы, поэтому необходимо ускорить их внедрение.
В конце августа 2022 г. Минцифры предложило запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого россияне смогут подтвердить личность в повседневных ситуациях. В ведомстве тогда отмечали, что сервис можно было бы использовать при совершении покупок в магазине, для подтверждения права бесплатного проезда, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и при входе в офисные центры с пропускной системой. В Минцифры подчеркнули, что не предлагают таким сервисом заменить паспорт или же сделать его использование обязательным.
В марте 2021 г. Минцфиры опубликовало проект указа президента об электронном паспорте гражданина России. Электронные паспорта планировали выдавать с 2023 г. в Москве, Московской области и Татарстане. Сообщалось, что электронный документ будет представлен в двух видах — в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.
Работу над этим проектом приостановили после начала российской спецоперации на Украине, писал в июне 2022 г. Forbes. Проект выдачи россиянам цифровых паспортов заморозили «по финансовым причинам», рассказал один из источников издания, а также в связи с дефицитом материалов для электронных носителей — пластика и чипов.