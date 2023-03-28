Глава отдела кибербезопасности АНБ США назвал TikTok китайским «троянским конем»

23 марта генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы в ходе слушаний в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей конгресса США заявил, что компания никогда не делилась с правительством КНР данными об американских пользователях и не получала таких запросов. «И TikTok не ответит на такой запрос, если он когда-либо поступит», – подчеркнул Чу Шоу Цзы. Генеральный директор также отметил, что компания ввела больше мер безопасности, чем любой из ее западных конкурентов.