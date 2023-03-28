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Глава отдела кибербезопасности АНБ США назвал TikTok китайским «троянским конем»

Ведомости

Руководитель отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс заявил, что социальная сеть TikTok является китайским «троянским конем» и представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на слова Джойса.

«Зачем вам внедрять это (вводить “троянского коня”. – Прим. “Ведомостей”) в США в условиях, когда китайцы могут манипулировать данными, чтобы либо намеренно показывать что-то нашему населению – материалы, вызывающие разногласия в обществе, – и удалять то, что выставляет их в плохом свете», – спросил Джойс на конференции Silverado Accelerator в Напе (Калифорния).

По словам руководителя кибербезопасности АНБ, правительство США должно следить за материнской компанией соцсети ByteDance Ltd., чтобы избежать инцидента с безопасностью «пять, 10 или 20» лет спустя, в отличие от неминуемой «тактической» угрозы.

23 марта генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы в ходе слушаний в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей конгресса США заявил, что компания никогда не делилась с правительством КНР данными об американских пользователях и не получала таких запросов. «И TikTok не ответит на такой запрос, если он когда-либо поступит», – подчеркнул Чу Шоу Цзы. Генеральный директор также отметил, что компания ввела больше мер безопасности, чем любой из ее западных конкурентов.

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1 марта комитет Палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, дающий право президенту страны ввести запрет на работу в стране TikTok, а также ввести запрет в отношении китайской ByteDance, которой принадлежит соцсеть. 6 марта председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США демократ Марк Уорнер объявил, что сенаторы представят этот проект закона.

В феврале Американский союз гражданских свобод (ACLU) призвал не запрещать китайскую соцсеть: по мнению союза, это нарушает право на свободу слова. Также против проекта выступил председатель комитета по иностранным делам демократ Грегори Микс. По словам председателя, такой закон «переведет больше компаний в сферу влияния Китая», а также сократит рабочие места в стране.

16 марта чиновникам в Великобритании запретили пользоваться TikTok на служебных телефонах из-за риска получения государственных данных соцсетью. По словам канцлера герцогства Ланкастерского Оливера Даудена, ограничение использования сервиса является «разумным» шагом, принятым «по совету наших экспертов по кибербезопасности».

Ранее по теме: Bloomberg: TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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