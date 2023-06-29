Дума одобрила в I чтении упрощение доступа провайдеров в многоквартирные дома
Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные жилые дома. Поправки вносятся в закон «О связи».
Сейчас оператору широкополосного доступа (ШПД), если он хочет установить свое оборудование в многоквартирном доме, необходимо одобрение 2/3 собственников квартир на общем собрании и договор о плате за пользование общедомовым имуществом.
Если же закон будет принят, то доступ операторов в многоквартирные дома будет осуществляться по заявке на подключение от одного их жильцов и на безвозмездной основе, операторы будут платить только за электроэнергию, потребляемую их аппаратурой.
Законопроект также предлагает ввести единый порядок размещения сетей связи в домах и взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Определить этот порядок должно будет правительство России. Также документ предусматривает введение моратория на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры до 31 декабря 2024 г.
Законопроект был внесен в ноябре прошлого года депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Пахомовым, а также сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом. Как отмечает в пояснительной записке к документу, обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в необходимом для решения о допуске провайдера количестве – практически невозможно. «В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД», – говорится в записке.
Как писали тогда «Ведомости» со ссылкой на данные «TMT консалтинга», 67% всего рынка услуг ШПД в России по объему абонентской базы сейчас формируют четыре провайдера: «Ростелеком», МТС, «ЭР-телеком» и «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»).