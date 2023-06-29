Дума одобрила в I чтении упрощение доступа провайдеров в многоквартирные дома

Законопроект был внесен в ноябре прошлого года депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Пахомовым, а также сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом. Как отмечает в пояснительной записке к документу, обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в необходимом для решения о допуске провайдера количестве – практически невозможно. «В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД», – говорится в записке.