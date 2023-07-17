Минцифры разработало документ о приравнивании электронных прав к бумажным
Министерство цифрового развития подготовило проект постановления правительства, который утвердит внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД) о приравнивании электронных документов к бумажным. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими Правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», – говорится в проекте постановления. Таким текстом предлагается дополнить сноску «*» пункта 2.1.1 ПДД.
О том, что ГИБДД и Минцифры готовит проект постановления, в начале июля рассказывал глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В июне 2022 г. Черников сообщал, что внедрить электронное водительское удостоверение планировалось до конца года. Он рассчитывал, что к этому сроку будет доработан соответствующий документ. При этом Черников уточнял, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ СТС, если у них возникнут сомнения в том числе в подлинности VIN-номера.
16 июня заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода. Он уточнил, что вопрос остается за законодателями и созданием соответствующей инфраструктуры.