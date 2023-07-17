Минцифры разработало документ о приравнивании электронных прав к бумажным

В июне 2022 г. Черников сообщал, что внедрить электронное водительское удостоверение планировалось до конца года. Он рассчитывал, что к этому сроку будет доработан соответствующий документ. При этом Черников уточнял, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ СТС, если у них возникнут сомнения в том числе в подлинности VIN-номера.