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Минцифры разработало документ о приравнивании электронных прав к бумажным

Ведомости

Министерство цифрового развития подготовило проект постановления правительства, который утвердит внесение изменений в Правила дорожного движения (ПДД) о приравнивании электронных документов к бумажным. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.  

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими Правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», – говорится в проекте постановления. Таким текстом предлагается дополнить сноску «*» пункта 2.1.1 ПДД.

О том, что ГИБДД и Минцифры готовит проект постановления, в начале июля рассказывал глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В июне 2022 г. Черников сообщал, что внедрить электронное водительское удостоверение планировалось до конца года. Он рассчитывал, что к этому сроку будет доработан соответствующий документ. При этом Черников уточнял, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ СТС, если у них возникнут сомнения в том числе в подлинности VIN-номера.

16 июня заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин заявил, что ГИБДД готова к введению в России возможности предъявления водительских прав и СТС в виде цифрового кода. Он уточнил, что вопрос остается за законодателями и созданием соответствующей инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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