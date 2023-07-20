Северокорейские хакеры взломали американскую IT-компанию для кражи криптовалюты

В начале марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что число кибератак на российский системы выросло на 65%. В атаках он обвинил западные страны. В январе Чернышенко сообщил, что в прошлом году было отражено около 50 000 хакерских атак на отечественные ресурсы. Вице-премьер отмечал, что в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор.