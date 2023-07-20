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Технологии

Северокорейские хакеры взломали американскую IT-компанию для кражи криптовалюты

Ведомости

Хакеры из Северной Кореи взломали американскую IT-компанию для получения доступа к криптовалютным организациям, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Предположительно, группа северокорейских хакеров могла взломать компанию по разработке корпоративного программного обеспечения (ПО) JumpCloud в конце июня. По словам собеседников агентства, получив доступ IT-организации, злоумышленники могли получить доступ и к криптовалютным компаниям для кражи средств их клиентов.

12 июля JumpCloud сообщила, что зафиксировала «аномальную активность» во внутренней системе. При этом в компании не стали уточнять, кто именно совершил атаку, однако сообщили, что это деятельность «изощренного злоумышленника, спонсируемого государством».

Хакеры атаковали крупный российский банк

Целью были не деньги, а внутренние данные

В компании по кибербезопасности CrowdStrike Holdings сообщили агентству, что за атакой может стоять северокорейская группа «Labyrinth Chollima» («Лабиринт Чоллима»).

17 июля «Ведомости» писали, что хакерская группа RedCurl атаковала российский крупный банк в мае 2023 г. Это следовало из технического отчета F.A.С.С.T (бывшая Group-IB). Отмечалось, что целью злоумышленников были не денежные средства, а внутренние документы кредитной организации.

В начале марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что число кибератак на российский системы выросло на 65%. В атаках он обвинил западные страны. В январе Чернышенко сообщил, что в прошлом году было отражено около 50 000 хакерских атак на отечественные ресурсы. Вице-премьер отмечал, что в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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