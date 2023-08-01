В ДНР заработала карта «Тройка»
В Донецке на двух маршрутах стала доступна оплата картой «Тройка». Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
«С 1 августа в столичных муниципальных маршрутах №2 и № 17 (“Донэлектроавтотранс”) для пассажиров стал доступен альтернативный способ оплаты проезда в городском транспорте – при помощи транспортной карты “Тройка”», – говорится в сообщении.
Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов заявил, что следующим шагом станет развитие цифровизации в сфере общественных перевозок, диспетчеризации, а также системы видеонаблюдения в транспорте. По его словам, власти уже работают над этими вопросами. Бафанов добавил, что план-график внедрения «Тройки» на остальных маршрутах будет создан после окончания тестирования новой формы оплаты на двух маршрутах.
Карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 г. Затем опыт нового способа оплаты переняли и регионы. Сегодня, помимо Москвы и Московской области, «Тройка» действует еще в ряде субъектов России, включая Владимирскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Курскую области, Хабаровский край, Карелию и др.
В сентябре 2022 г. «Тройка» также заработала в Луганске.