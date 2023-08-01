В ДНР заработала карта «Тройка»

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов заявил, что следующим шагом станет развитие цифровизации в сфере общественных перевозок, диспетчеризации, а также системы видеонаблюдения в транспорте. По его словам, власти уже работают над этими вопросами. Бафанов добавил, что план-график внедрения «Тройки» на остальных маршрутах будет создан после окончания тестирования новой формы оплаты на двух маршрутах.