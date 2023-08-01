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В ДНР заработала карта «Тройка»

Ведомости

В Донецке на двух маршрутах стала доступна оплата картой «Тройка». Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

«С 1 августа в столичных муниципальных маршрутах №2 и № 17 (“Донэлектроавтотранс”) для пассажиров стал доступен альтернативный способ оплаты проезда в городском транспорте – при помощи транспортной карты “Тройка”», – говорится в сообщении. 

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов заявил, что следующим шагом станет развитие цифровизации в сфере общественных перевозок, диспетчеризации, а также системы видеонаблюдения в транспорте. По его словам, власти уже работают над этими вопросами. Бафанов добавил, что план-график внедрения «Тройки» на остальных маршрутах будет создан после окончания тестирования новой формы оплаты на двух маршрутах.

Ранее председатель правительства республики Евгений Солнцев сообщал, что «Тройка» заработает в республике уже летом 2023 г. 1 августа он лично проверил новую форму оплаты на маршруте №2. «Работает как часы», – написал Солнцев в своем Telegram-канале.  

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Карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 г. Затем опыт нового способа оплаты переняли и регионы. Сегодня, помимо Москвы и Московской области, «Тройка» действует еще в ряде субъектов России, включая Владимирскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Курскую области, Хабаровский край, Карелию и др. 

В сентябре 2022 г. «Тройка» также заработала в Луганске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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