Карта «Тройка» заработает в ДНР летом 2023 года
Транспортная карта «Тройка» заработает в ДНР летом 2023 г. Об этом сообщил председатель правительства республики Евгений Солнцев.
«С 1 августа оплатить проезд в троллейбусах № 2 и № 17 [в Донецке] можно будет только картой. Установка валидаторов уже началась», – написал он в своем Telegram-канале.
Солнцев уточнил, что для льготной категории граждан условия пользования транспортом остаются прежними. Глава правительства ДНР отметил, что поручил министру транспорта республики Владимиру Тужилину организовать «разъяснительную кампанию», которая сделает переход на оплату при помощи «Тройки» комфортным.
Изначально карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 г. Затем опыт нового способа оплаты переняли и регионы. Сегодня, помимо Москвы и Московской области, «Тройка» действует еще в ряде субъектов России, включая Владимирскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Курскую области, Хабаровский край, Карелию и др.
В сентябре 2022 г. «Тройка» также заработала в Луганске.