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Карта «Тройка» заработает в ДНР летом 2023 года

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Транспортная карта «Тройка» заработает в ДНР летом 2023 г. Об этом сообщил председатель правительства республики Евгений Солнцев. 

«С 1 августа оплатить проезд в троллейбусах № 2 и № 17 [в Донецке] можно будет только картой. Установка валидаторов уже началась», – написал он в своем Telegram-канале. 

Солнцев уточнил, что для льготной категории граждан условия пользования транспортом остаются прежними. Глава правительства ДНР отметил, что поручил министру транспорта республики Владимиру Тужилину организовать «разъяснительную кампанию», которая сделает переход на оплату при помощи «Тройки» комфортным.

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Изначально карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 г. Затем опыт нового способа оплаты переняли и регионы. Сегодня, помимо Москвы и Московской области, «Тройка» действует еще в ряде субъектов России, включая Владимирскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Курскую области, Хабаровский край, Карелию и др. 

В сентябре 2022 г. «Тройка» также заработала в Луганске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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