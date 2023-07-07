Карта «Тройка» заработает в ДНР летом 2023 года

Изначально карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 г. Затем опыт нового способа оплаты переняли и регионы. Сегодня, помимо Москвы и Московской области, «Тройка» действует еще в ряде субъектов России, включая Владимирскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Курскую области, Хабаровский край, Карелию и др.