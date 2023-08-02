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Приложение «Юнистрим» удалили из Google Play

Ведомости

Мобильное приложение банка «Юнистрим» пропало из Google Play. Об этом сообщает ТАСС. 

В App Store сервис по-прежнему доступен, убедился корреспондент «Ведомостей». Согласно данным на странице приложения, с помощью него пользователи могут переводить деньги онлайн с карт различных банков по России и за рубеж с выплатой наличными или зачислением на карту.

20 июля США ввели блокирующие санкции против «Юнистрима». В банке сообщили о разработанном «инфраструктурном решении», которое позволит продолжить работу с партнерами в штатном режиме. «Юнистрим» также предложил использовать национальные валюты для бесперебойного проведения взаиморасчетов с участием иностранных организаций.

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Помимо «Юнистрима» под ограничения США также попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и «Тинькофф банк». Приложения кредитных организаций также недоступны для скачивания в Google Play.

Однако в App Store клиенты «Солидарности», «Локо банка» и ПСКБ по-прежнему могут загрузить приложения банков. Сервисы «Тинькоффа» были удалены из магазина приложений еще в марте этого года после введения против него санкций ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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