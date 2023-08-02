Приложение «Юнистрим» удалили из Google Play
Мобильное приложение банка «Юнистрим» пропало из Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
В App Store сервис по-прежнему доступен, убедился корреспондент «Ведомостей». Согласно данным на странице приложения, с помощью него пользователи могут переводить деньги онлайн с карт различных банков по России и за рубеж с выплатой наличными или зачислением на карту.
20 июля США ввели блокирующие санкции против «Юнистрима». В банке сообщили о разработанном «инфраструктурном решении», которое позволит продолжить работу с партнерами в штатном режиме. «Юнистрим» также предложил использовать национальные валюты для бесперебойного проведения взаиморасчетов с участием иностранных организаций.
Помимо «Юнистрима» под ограничения США также попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и «Тинькофф банк». Приложения кредитных организаций также недоступны для скачивания в Google Play.
Однако в App Store клиенты «Солидарности», «Локо банка» и ПСКБ по-прежнему могут загрузить приложения банков. Сервисы «Тинькоффа» были удалены из магазина приложений еще в марте этого года после введения против него санкций ЕС.