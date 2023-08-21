«Роскосмос» сообщил о затоплении обломков «Прогресса МС-22» в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» был сведен с орбиты и после того, как вошел в атмосферу Земли, был затоплен в южной части Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня «Прогресс МС-22» сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», – сказано в сообщении.
«Прогресс МС-22» был запущен с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура 9 февраля. Это стало сотым по счету успешным пуском с осени 2018 г. Он добрался до МКС к 11 февраля, доставив более 2,5 т грузов.
За это время «Прогресс МС-22» несколько раз увел МКС от столкновения с космическим мусором. В частности, один из таких разов произошел 6 августа, когда средняя высота орбиты станции в итоге увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км. Всего с помощью двигателей «Прогресса МС-22» было проведено девять коррекций орбиты станции.
МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. В середине марта в «Роскосмосе» сообщили, что за все время полета станции было проведено 336 коррекций высота ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».