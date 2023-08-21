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«Роскосмос» сообщил о затоплении обломков «Прогресса МС-22» в Тихом океане

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Грузовой корабль «Прогресс МС-22» был сведен с орбиты и после того, как вошел в атмосферу Земли, был затоплен в южной части Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». 

«Сегодня «Прогресс МС-22» сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», – сказано в сообщении. 

«Прогресс МС-22» был запущен с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура 9 февраля. Это стало сотым по счету успешным пуском с осени 2018 г. Он добрался до МКС к 11 февраля, доставив более 2,5 т грузов. 

За это время «Прогресс МС-22» несколько раз увел МКС от столкновения с космическим мусором. В частности, один из таких разов произошел 6 августа, когда средняя высота орбиты станции в итоге увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км. Всего с помощью двигателей «Прогресса МС-22» было проведено девять коррекций орбиты станции. 

МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. В середине марта в «Роскосмосе» сообщили, что за все время полета станции было проведено 336 коррекций высота ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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