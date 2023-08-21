«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Ранее пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. Ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация.