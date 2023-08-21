«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
Уточняется, что продукция Apple признана «недостаточно надежной с точки зрения защиты информации». Помимо запрета на использование смартфонов, часов, планшетов, ноутбуков и другой техники Apple не разрешается использовать корпоративные SIM-карты в устройствах американского бренда.
«Информационные системы "Камаза" впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple», – говорится в сообщении.
Ранее пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. Ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация.
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.