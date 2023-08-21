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Технологии

«Камаз» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Ведомости

«Камаз» ввел запрет на использование сотрудниками гаджетов Apple в служебных целях. Об этом со ссылкой на приказ генерального директора компании Сергея Когогина пишут «Вести «Камаза».

Уточняется, что продукция Apple признана «недостаточно надежной с точки зрения защиты информации». Помимо запрета на использование смартфонов, часов, планшетов, ноутбуков и другой техники Apple не разрешается использовать корпоративные SIM-карты в устройствах американского бренда.

«Информационные системы "Камаза" впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple», – говорится в сообщении.

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Ранее пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. Ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация.

В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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