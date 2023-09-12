В РФПИ сообщили об интересе зарубежных партнеров к космической отрасли России
Зарубежные партнеры заинтересованы в инвестициях в российскую космическую отрасль, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о возможности привлечения частных инвестиций в российскую космическую отрасль. Со своей стороны мы в РФПИ видим большой интерес наших зарубежных партнеров к подобного рода проектам, особенно с учетом развития этой отрасли в ряде стран БРИКС+», – сказал Дмитриев, его слова привела пресс-служба.
Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия уже привлекает частный бизнес к развитию проектов в космической сфере. По словам президента, решение о привлечении частных инвестиций в космические проекты было принято «Роскосмосом».
В конце августа президент поручил госкорпорации и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Также компании должны будут определить целесообразность отдельной программы по освоению таких орбит и оценить объем средств и источники финансирования программы.