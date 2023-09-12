В РФПИ сообщили об интересе зарубежных партнеров к космической отрасли России

«В ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о возможности привлечения частных инвестиций в российскую космическую отрасль. Со своей стороны мы в РФПИ видим большой интерес наших зарубежных партнеров к подобного рода проектам, особенно с учетом развития этой отрасли в ряде стран БРИКС+», – сказал Дмитриев, его слова привела пресс-служба.