Газета
Технологии

В РФПИ сообщили об интересе зарубежных партнеров к космической отрасли России

Ведомости

Зарубежные партнеры заинтересованы в инвестициях в российскую космическую отрасль, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил о возможности привлечения частных инвестиций в российскую космическую отрасль. Со своей стороны мы в РФПИ видим большой интерес наших зарубежных партнеров к подобного рода проектам, особенно с учетом развития этой отрасли в ряде стран БРИКС+», – сказал Дмитриев, его слова привела пресс-служба.

Ранее по теме: Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия уже привлекает частный бизнес к развитию проектов в космической сфере. По словам президента, решение о привлечении частных инвестиций в космические проекты было принято «Роскосмосом».

В конце августа президент поручил госкорпорации и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Также компании должны будут определить целесообразность отдельной программы по освоению таких орбит и оценить объем средств и источники финансирования программы.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных