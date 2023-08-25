Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для предельно низких орбит

Такое поручение Путин дал по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», который прошел 29 июня. В ходе мероприятия представитель малого инновационного предприятия КИП из Сергиева Посада сообщил, что предприятие создало двигатель, который позволяет космическому аппарату оставаться на предельно низкой орбите. По его словам, у компании также есть платформа для серийного производства дешевых малогабаритных спутников для высот 150–200 км.