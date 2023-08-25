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Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для предельно низких орбит

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в списке. 

Затем госкорпорация и АСИ должны будут определить целесообразность отдельной программы по освоению таких орбит и оценить объем средств и источники финансирования программы. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Такое поручение Путин дал по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», который прошел 29 июня. В ходе мероприятия представитель малого инновационного предприятия КИП из Сергиева Посада сообщил, что предприятие создало двигатель, который позволяет космическому аппарату оставаться на предельно низкой орбите. По его словам, у компании также есть платформа для серийного производства дешевых малогабаритных спутников для высот 150–200 км. 

Участник форума назвал разработки «прорывными, мирового уровня». Он отметил, что их внедрение позволит России «первой в мире занять низкий космос» и поможет решить задачи обороны и безопасности. В ответ Путин назвал направление «интересным и перспективным» и пообещал поговорить об этом с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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