Газета
Технологии

Минцифры: Meta не подтверждала запуск русскоязычных каналов в WhatsApp

Ведомости

Минцифры России не получало подтверждения от Meta (ранее Facebook; компания признана экстремистской и запрещена в РФ) о запуске русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории страны. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы», – сказал он (цитата по ТАСС). Шадаев уточнил, что министерство направляло такой запрос в Meta.

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. В Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Пересмотр решения о работе WhatsApp также не исключали в Госдуме и Совфеде.

После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не блокировать WhatsApp. Он отметил, что мессенджером по состоянию на март 2023 г. пользуются 70% россиян, а аудитория приложения в России составляет более 73 млн человек. 20 сентября Шадаев подчеркивал, что Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных