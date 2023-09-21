Минцифры: Meta не подтверждала запуск русскоязычных каналов в WhatsApp
Минцифры России не получало подтверждения от Meta (ранее Facebook; компания признана экстремистской и запрещена в РФ) о запуске русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории страны. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы», – сказал он (цитата по ТАСС). Шадаев уточнил, что министерство направляло такой запрос в Meta.
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. В Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Пересмотр решения о работе WhatsApp также не исключали в Госдуме и Совфеде.
После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не блокировать WhatsApp. Он отметил, что мессенджером по состоянию на март 2023 г. пользуются 70% россиян, а аудитория приложения в России составляет более 73 млн человек. 20 сентября Шадаев подчеркивал, что Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp.