РКН допустил блокировку WhatsApp за отказ удалять «недружественные каналы»

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев также допустил временную блокировку мессенджера. От отметил, что после запуска каналов WhatsApp превратится в «средство информационной войны» и источник фейков о спецоперации и ВС России. Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн также заявил, что в случае запуска русскоязычных каналов необходимо будет пересмотреть «отношение к мессенджеру, вплоть до его блокировки».