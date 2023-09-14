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РКН допустил блокировку WhatsApp за отказ удалять «недружественные каналы»

Ведомости

Роскомнадзор может заблокировать WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta), если мессенджер откажется удалять «недружественные каналы», сообщили в ведомстве.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе – к блокировке», – заявили в Роскомнадзоре (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве подчеркнули, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей. Меры, которые будут применять в случае нарушений, зависят от администраций компаний и их решений, добавили в Роскомнадзоре.

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13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев также допустил временную блокировку мессенджера. От отметил, что после запуска каналов WhatsApp превратится в «средство информационной войны» и источник фейков о спецоперации и ВС России. Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн также заявил, что в случае запуска русскоязычных каналов необходимо будет пересмотреть «отношение к мессенджеру, вплоть до его блокировки».

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook были заблокированы, но запрет не распространился на мессенджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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