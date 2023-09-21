Польша расследует деятельность OpenAI

Как писали «Ведомости», на фоне популярности нейросетей ChatGPT и Midjourney с августа 2022 г. по февраль 2023 г. количество их пользователей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза.