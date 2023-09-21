Польша расследует деятельность OpenAI
В Польше проверяют деятельность технологической компании OpenAI на предмет нарушения закона о персональных данных, сообщает Reuters со ссылкой на управление по защите персональных данных (UODO) страны.
«Дело касается нарушения многих положений о защите персональных данных, поэтому мы попросим OpenAI ответить на ряд вопросов», – заявил глава UODO Ян Новак. В управлении добавили, что OpenAI не исправляла ложную информацию, сгенерированной принадлежащей ей нейросетью ChatGPT.
Отмечается, что компания могла нарушить европейский закон по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). На основе этого регламента ChatGPT была запрещена в Италии в марте этого года.
Поводом к блокировке тогда стала утечка данных из нейросети. Итальянские власти отмечали, что работа сервиса будет приостановлена до тех пор, пока ChatGPT не будет соответствовать нормам закона ЕС о персональных данных.
Как писали «Ведомости», на фоне популярности нейросетей ChatGPT и Midjourney с августа 2022 г. по февраль 2023 г. количество их пользователей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза.
В феврале ChatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний. Тогда за два месяца число пользователей приложения достигло отметки в 100 млн, а 13 млн человек ежедневно пользовались приложением.