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Технологии

Польша расследует деятельность OpenAI

Ведомости

В Польше проверяют деятельность технологической компании OpenAI на предмет нарушения закона о персональных данных, сообщает Reuters со ссылкой на управление по защите персональных данных (UODO) страны.

«Дело касается нарушения многих положений о защите персональных данных, поэтому мы попросим OpenAI ответить на ряд вопросов», – заявил глава UODO Ян Новак. В управлении добавили, что OpenAI не исправляла ложную информацию, сгенерированной принадлежащей ей нейросетью ChatGPT.

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Но, по мнению экспертов, ИИ лишь упростит некоторые функции

Отмечается, что компания могла нарушить европейский закон по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). На основе этого регламента ChatGPT была запрещена в Италии в марте этого года.

Поводом к блокировке тогда стала утечка данных из нейросети. Итальянские власти отмечали, что работа сервиса будет приостановлена до тех пор, пока ChatGPT не будет соответствовать нормам закона ЕС о персональных данных.

Как писали «Ведомости», на фоне популярности нейросетей ChatGPT и Midjourney с августа 2022 г. по февраль 2023 г. количество их пользователей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза.

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В феврале ChatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний. Тогда за два месяца число пользователей приложения достигло отметки в 100 млн, а 13 млн человек ежедневно пользовались приложением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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