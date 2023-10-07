Газета
Технологии

Оператор связи из ДНР начнет работу по всей России

Ведомости

Оператор связи, работающий под брендом «Феникс» в ДНР и других новых регионах, до конца октября может начать работать по всей России, заявил ТАСС и.о. зампредседателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

«ГУП ДНР "РОС" уже выполнило тестирование национального роуминга на территории Российской Федерации. Коммерческий запуск услуги планируется выполнить до конца октября», – сказал он, добавив, что была проведена необходимая модернизация ядра сети оператора.

На территории ДНР и ЛНР с 2014 г. работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (под брендом «Мобильные коммуникационные системы»). В Херсонской и Запорожской областях сейчас работает «Республиканский оператор связи», а также российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». В январе 2023 г. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким отмечал, что «МирТелеком» и «+7Телеком» могут выйти на рынок ДНР. 

Ранее по теме: В ДНР начали собирать данные о повреждениях сетей связи в ходе боевых действий

В середине февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет действовать на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отмечал, что сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами связи.

Весной Минцифры России обсуждало выделение бюджетов на развитие связи в новых регионах, сообщали «Ведомости». Примерный объем инвестиций оценивался в 22 млрд руб. Также говорилось о том, что Минцифры согласовало установку 400 базовых станций сотовой связи в ДНР до 1 марта 2024 г. на сети «Феникса».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных