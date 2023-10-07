Оператор связи из ДНР начнет работу по всей России
Оператор связи, работающий под брендом «Феникс» в ДНР и других новых регионах, до конца октября может начать работать по всей России, заявил ТАСС и.о. зампредседателя правительства ДНР Владимир Ежиков.
«ГУП ДНР "РОС" уже выполнило тестирование национального роуминга на территории Российской Федерации. Коммерческий запуск услуги планируется выполнить до конца октября», – сказал он, добавив, что была проведена необходимая модернизация ядра сети оператора.
На территории ДНР и ЛНР с 2014 г. работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (под брендом «Мобильные коммуникационные системы»). В Херсонской и Запорожской областях сейчас работает «Республиканский оператор связи», а также российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». В январе 2023 г. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким отмечал, что «МирТелеком» и «+7Телеком» могут выйти на рынок ДНР.
В середине февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет действовать на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отмечал, что сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами связи.
Весной Минцифры России обсуждало выделение бюджетов на развитие связи в новых регионах, сообщали «Ведомости». Примерный объем инвестиций оценивался в 22 млрд руб. Также говорилось о том, что Минцифры согласовало установку 400 базовых станций сотовой связи в ДНР до 1 марта 2024 г. на сети «Феникса».