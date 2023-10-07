Оператор связи из ДНР начнет работу по всей России

На территории ДНР и ЛНР с 2014 г. работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (под брендом «Мобильные коммуникационные системы»). В Херсонской и Запорожской областях сейчас работает «Республиканский оператор связи», а также российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». В январе 2023 г. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким отмечал, что «МирТелеком» и «+7Телеком» могут выйти на рынок ДНР.