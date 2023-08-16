В ДНР начали собирать данные о повреждениях сетей связи в ходе боевых действий

В ДНР начали собирать данные о повреждениях сетей связи в ходе боевых действийНо механизм компенсации местным операторам пока до конца не ясен
Следственный комитет России (СКР) 7 августа 2023 г. запросил у министерства связи ДНР информацию о повреждениях сетей связи в результате обстрелов со стороны Украины. Региональное ведомство перенаправило запрос местным телекомоператорам. Получение такого письма от минсвязи в начале августа подтвердили три источника «Ведомостей» в операторах ДНР.
СКР в своем запросе передал минсвязи ДНР список пострадавших лиц и повреждений имущества в результате обстрелов с указанием мест и дат в период с конца июля 2023 г. по начало августа 2023 г. В своем отчете местные операторы должны перечислить сетевое имущество, пострадавшее в результате обстрелов, указать его стоимость, а также оценку стоимости восстановления. Ответ операторы должны отправить до 11 августа 2023 г., минсвязи перенаправит его в СКР, следует из запроса министерства.