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В ДНР начали собирать данные о повреждениях сетей связи в ходе боевых действий

Но механизм компенсации местным операторам пока до конца не ясен
Анна Устинова
СКР в своем запросе передал минсвязи ДНР список пострадавших лиц и повреждений имущества в результате обстрелов с указанием мест и дат / Валентин Спринчак / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) 7 августа 2023 г. запросил у министерства связи ДНР информацию о повреждениях сетей связи в результате обстрелов со стороны Украины. Региональное ведомство перенаправило запрос местным телекомоператорам. Получение такого письма от минсвязи в начале августа подтвердили три источника «Ведомостей» в операторах ДНР.

СКР в своем запросе передал минсвязи ДНР список пострадавших лиц и повреждений имущества в результате обстрелов с указанием мест и дат в период с конца июля 2023 г. по начало августа 2023 г. В своем отчете местные операторы должны перечислить сетевое имущество, пострадавшее в результате обстрелов, указать его стоимость, а также оценку стоимости восстановления. Ответ операторы должны отправить до 11 августа 2023 г., минсвязи перенаправит его в СКР, следует из запроса министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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