В Минцифры назвали сроки создания единого оператора связи в новых регионах

«Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов... В этом году мы надеемся, да. Там есть два оператора – один в ДНР... государственный полностью, второй в Луганске... в котором контроль тоже у луганского оператора государственного», – ответил министр на вопрос о возможности создания в новых регионах единого мобильного оператора.