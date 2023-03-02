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В Минцифры назвали сроки создания единого оператора связи в новых регионах

Ведомости

Единый оператор мобильной связи в новых регионах России может быть создан в 2023 г., заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передают «РИА Новости».

«Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов... В этом году мы надеемся, да. Там есть два оператора – один в ДНР... государственный полностью, второй в Луганске... в котором контроль тоже у луганского оператора государственного», – ответил министр на вопрос о возможности создания в новых регионах единого мобильного оператора.

Ранее по теме: Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

В середине февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет действовать на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отмечал, что сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами связи.

В январе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким отмечал, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», функционирующие в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок ДНР. На территории ДНР и ЛНР с 2014 г. работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (под брендом «Мобильные коммуникационные системы»).

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Ранее по теме: В Минцифры допустили выход операторов «МирТелеком» и «+7Телеком» на рынок ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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