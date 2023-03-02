В Минцифры назвали сроки создания единого оператора связи в новых регионах
Единый оператор мобильной связи в новых регионах России может быть создан в 2023 г., заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передают «РИА Новости».
«Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов... В этом году мы надеемся, да. Там есть два оператора – один в ДНР... государственный полностью, второй в Луганске... в котором контроль тоже у луганского оператора государственного», – ответил министр на вопрос о возможности создания в новых регионах единого мобильного оператора.
В середине февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет действовать на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отмечал, что сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами связи.
В январе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким отмечал, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», функционирующие в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок ДНР. На территории ДНР и ЛНР с 2014 г. работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (под брендом «Мобильные коммуникационные системы»).
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.