В Минцифры допустили выход операторов «МирТелеком» и «+7Телеком» на рынок ДНР
Мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», функционирующие в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок Донецкой народной республики (ДНР), сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким, пишут «РИА Новости».
«Мы уже приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии», – рассказал Ким.
Два дня назад Ким сообщил, что мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. В частности, отметил замглавы Минцифры, с 13 декабря 2022 г. на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Ким подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.