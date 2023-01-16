В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов в новых регионах РФ
Мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
«Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая — на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В частности, отметил Ким, с 13 декабря 2022 г. на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Замглавы Минцифры подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ.
В декабре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов, писали, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Другой источник, близкий к федеральному оператору, утверждал, что МТС также запустит национальный роуминг в новых субъектах РФ.
Национальный роуминг дает возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 г. Речь идет об одинаковых условиях получения услуг связи для абонентов как в домашнем регионе, так и в поездах по России.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.