В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов в новых регионах РФ

В декабре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов, писали, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Другой источник, близкий к федеральному оператору, утверждал, что МТС также запустит национальный роуминг в новых субъектах РФ.