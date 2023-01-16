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В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов в новых регионах РФ

Ведомости

Мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

«Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая — на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

В частности, отметил Ким, с 13 декабря 2022 г. на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Замглавы Минцифры подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ. 

В декабре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов, писали, что «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Другой источник, близкий к федеральному оператору, утверждал, что МТС также запустит национальный роуминг в новых субъектах РФ. 

Национальный роуминг дает возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 г. Речь идет об одинаковых условиях получения услуг связи для абонентов как в домашнем регионе, так и в поездах по России. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных