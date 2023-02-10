Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов
Минцифры поручено создать единого оператора сотовой связи, который будет действовать на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов», – сказал он.
По словам Чернышенко, сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами на связь. Для этого проводится мониторинг и сбор обратной связи от пользователей, добавил Чернышенко.
Ранее заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким предположил, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», работающий в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок ДНР. Позже министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что те мобильные операторы, которые работают в регионах, получат льготы до 2025 г.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.