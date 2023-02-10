Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

По словам Чернышенко, сейчас тарифы на связь в новых регионах держатся на уровне общероссийских. Задачи, которые поставило перед собой правительство России, связаны с необходимостью обеспечить жителей новых регионов качественными услугами на связь. Для этого проводится мониторинг и сбор обратной связи от пользователей, добавил Чернышенко.