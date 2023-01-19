В Минцифры сообщили о льготах для мобильных операторов в новых регионах

Ранее заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким предположил, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», функционирующие в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок Донецкой народной республики (ДНР). До этого Ким сообщил, что мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. В частности, отметил замглавы Минцифры, с 13 декабря 2022 г. на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Ким подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ.