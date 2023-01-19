В Минцифры сообщили о льготах для мобильных операторов в новых регионах
Мобильные операторы, которые работают в новых регионах России, получат льготы, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Уже принято решение о том, что операторы, действующие на новых территориях, освобождаются до 2025 г. от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания», – сказал министр на брифинге о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 г. (цит. по «РИА Новости»).
Шадаев также сообщил о выделении дополнительных частот для того, «чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи».
Ранее заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким предположил, что мобильные операторы «МирТелеком» и «+7Телеком», функционирующие в Херсонской и Запорожской областях, могут выйти на рынок Донецкой народной республики (ДНР). До этого Ким сообщил, что мобильная связь от российских операторов работает на территориях четырех новых регионов России. В частности, отметил замглавы Минцифры, с 13 декабря 2022 г. на сети донецкого оператора «Феникс» функционирует МТС. Ким подчеркнул, что ведомство продолжает контролировать качество услуг связи в четырех новых регионах РФ.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.