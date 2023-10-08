В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита
В интерфейс мессенджера Telegram была добавлена поддержка иврита, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем в Telegram-канале.
«Сотни тысяч людей регистрируются в Telegram из Израиля и палестинских территорий. В дополнение к арабскому, мы только что добавили поддержку иврита в пользовательском интерфейсе Telegram», – написал он.
Дуров отметил, что «в эти тяжелые времена» доступ к новостям и средствам общения должен быть у каждого.
7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Они обвинили Израиль в нарушении «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны.