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В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита

Ведомости

В интерфейс мессенджера Telegram была добавлена поддержка иврита, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем в Telegram-канале.

«Сотни тысяч людей регистрируются в Telegram из Израиля и палестинских территорий. В дополнение к арабскому, мы только что добавили поддержку иврита в пользовательском интерфейсе Telegram», – написал он.

Дуров отметил, что «в эти тяжелые времена» доступ к новостям и средствам общения должен быть у каждого.

Ранее по теме: Постпред Израиля при ООН заявил о планах уничтожить ХАМАС

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, ее боевики вторглись в населенные пункты на линии разграничения и захватили ряд военных объектов. Они обвинили Израиль в нарушении «красных линий» в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве страны объявили, что она перешла в состояние войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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