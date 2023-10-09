Wildberries может ввести опцию подтверждения заказа с помощью Touch ID и Face ID
Маркетплейс Wildberries планируется запустить опцию дополнительного подтверждения заказа с помощью технологий Touch ID и Face ID, сообщили в пресс-службе.
«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность “случайных” заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами», – говорится в сообщении.
Функцию собираются внедрить для того, чтобы «не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно». В компании рассказали о случае оформления заказа ребенком на 250 000 руб.
«В течение месяца Wildberries запустит в приложении новую опцию, которую можно будет подключить по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения заказа – pin-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android)», – заключили в пресс-службе.
В марте Wildberries совместно с партнерами начал тестировать курьерскую доставку сверхгабаритных товаров. Тогда на маркетплейсе стала доступна доставка мебели, инструментов и сантехники для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей.
Весной «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries писали, что маркетплейс начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ). По словам собеседника издания, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте».