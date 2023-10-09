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Wildberries может ввести опцию подтверждения заказа с помощью Touch ID и Face ID

Ведомости

Маркетплейс Wildberries планируется запустить опцию дополнительного подтверждения заказа с помощью технологий Touch ID и Face ID, сообщили в пресс-службе.

«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность “случайных” заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами», – говорится в сообщении.

Функцию собираются внедрить для того, чтобы «не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно». В компании рассказали о случае оформления заказа ребенком на 250 000 руб.

«В течение месяца Wildberries запустит в приложении новую опцию, которую можно будет подключить по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения заказа – pin-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android)», – заключили в пресс-службе.

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В марте Wildberries совместно с партнерами начал тестировать курьерскую доставку сверхгабаритных товаров. Тогда на маркетплейсе стала доступна доставка мебели, инструментов и сантехники для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

Весной «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries писали, что маркетплейс начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ). По словам собеседника издания, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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