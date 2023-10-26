Шадаев: утильсбор на иностранное ИТ-оборудование могут ввести уже в 2024 году
Утилизационный сбор на импортное оборудование, имеющее аналоги в России, может быть введен уже в середине следующего года, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев журналистам.
«Я думаю, в следующем году, в середине», – сказал он (цитата по ТАСС).
Правительство поддерживает введение утильсбора, пояснил министр. Предложение о введении такого сбора содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 г. 18 октября Шадаев рассказал, что власти намерены направлять за счет сбора средства на поддержку российского производства. Он также добавил, что Минцифры выступает против ограничений на параллельный импорт.
26 октября Шадаев также заявил, что в России остается острая потребность где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе. Министр также отметил, что господдержка разработки отечественных решений превысила 20 млрд руб., при этом заказчики инвестировали свыше 200 млрд руб.
Как писали ранее «Ведомости», Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г. Представитель ведомства пояснил, что предложения по увеличению финансирования сформированы для балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки.
В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).