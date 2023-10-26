Шадаев: утильсбор на иностранное ИТ-оборудование могут ввести уже в 2024 году

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).