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Шадаев: утильсбор на иностранное ИТ-оборудование могут ввести уже в 2024 году

Ведомости

Утилизационный сбор на импортное оборудование, имеющее аналоги в России, может быть введен уже в середине следующего года, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев журналистам.

«Я думаю, в следующем году, в середине», – сказал он (цитата по ТАСС).

Правительство поддерживает введение утильсбора, пояснил министр. Предложение о введении такого сбора содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 г. 18 октября Шадаев рассказал, что власти намерены направлять за счет сбора средства на поддержку российского производства. Он также добавил, что Минцифры выступает против ограничений на параллельный импорт.

26 октября Шадаев также заявил, что в России остается острая потребность где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе. Министр также отметил, что господдержка разработки отечественных решений превысила 20 млрд руб., при этом заказчики инвестировали свыше 200 млрд руб.

Как писали ранее «Ведомости», Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г. Представитель ведомства пояснил, что предложения по увеличению финансирования сформированы для балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки.

Ранее по теме: Минцифры просит на четверть увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что суммарный объем проданных ИТ-решений и оказанных ИТ-услуг в России в 2022 г. достиг 2 трлн руб. Валовая добавленная стоимость этих проектов составила 1,9 трлн руб., что на 23% больше показателей 2021 г. Численность сотрудников, занятых в ИТ-сфере, выросла на 12,7% до 740 000 человек, а среднемесячная зарплата этих работников составила 135 500 руб. (рост на 18,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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