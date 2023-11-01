Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию
Приемочная комиссия во главе с вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщило минэнерго республики.
«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока», – говорится в сообщении.
В минэнерго также отметили, что с момента включения блока в объединенную энергосистему им было выработано уже более 2 млрд. кВтч электроэнергии.
Строительство Белорусской АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенной около города Островец Гродненской области, велось с 2013 г. по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 г. Второй блок был подключен к сети в мае этого года и выведен к концу сентября на 100% мощности. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию блока.
31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении строительства БелАЭС. Стоимость проекта БелАЭС оценивалась на 2013 г. в $9 млрд, в том числе $6 млрд – на строительство блоков, а $3 млрд – на создание инфраструктуры и жилого городка. В апреле 2019 г. Лукашенко оценивал весь проект уже в $7 млрд.
Белорусский президент также заявил, что Минск хочет получить от российской стороны компенсацию за смещение сроков ввода в эксплуатацию станции.