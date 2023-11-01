Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию

Строительство Белорусской АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенной около города Островец Гродненской области, велось с 2013 г. по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 г. Второй блок был подключен к сети в мае этого года и выведен к концу сентября на 100% мощности. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию блока.