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Второй энергоблок Белорусской АЭС принят в промышленную эксплуатацию

Ведомости

Приемочная комиссия во главе с вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщило минэнерго республики.

«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока», – говорится в сообщении.

В минэнерго также отметили, что с момента включения блока в объединенную энергосистему им было выработано уже более 2 млрд. кВтч электроэнергии.

Строительство Белорусской АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенной около города Островец Гродненской области, велось с 2013 г. по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 г. Второй блок был подключен к сети в мае этого года и выведен к концу сентября на 100% мощности. 24 октября МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию блока.

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31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении строительства БелАЭС. Стоимость проекта БелАЭС оценивалась на 2013 г. в $9 млрд, в том числе $6 млрд – на строительство блоков, а $3 млрд – на создание инфраструктуры и жилого городка. В апреле 2019 г. Лукашенко оценивал весь проект уже в $7 млрд.

Белорусский президент также заявил, что Минск хочет получить от российской стороны компенсацию за смещение сроков ввода в эксплуатацию станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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