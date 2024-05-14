Госдума работает над законом о маркировке созданного ИИ контента
Государственная дума ведет разработку закона о маркировке созданного при помощи искусственного интеллекта (ИИ) контента, рассказал «РИА Новости» член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
«Сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций», – сообщил он.
По словам Немкина, российские ИИ-сервисы должны автоматически маркировать любые сгенерированные тексты, пока не станет ясно, как определять степень участия нейросети в написании. При этом маркировка должна быть ненавязчивой, четкой и заметной.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития писали, что ведомство может создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием ИИ.
В 2023 г. объем российского рынка ИИ достиг почти 650 млрд руб., это примерно на 18% больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках Дня цифры на форуме-выставке «Россия».