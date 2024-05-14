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Госдума работает над законом о маркировке созданного ИИ контента

Ведомости

Государственная дума ведет разработку закона о маркировке созданного при помощи искусственного интеллекта (ИИ) контента, рассказал «РИА Новости» член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

«Сегодня в Госдуме уже ведется разработка концепции закона о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей. В частности, изучается законодательный опыт других стран, идут консультации с экспертами, работа над формулировками базовых дефиниций», – сообщил он.

По словам Немкина, российские ИИ-сервисы должны автоматически маркировать любые сгенерированные тексты, пока не станет ясно, как определять степень участия нейросети в написании. При этом маркировка должна быть ненавязчивой, четкой и заметной.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития писали, что ведомство может создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием ИИ. 

В 2023 г. объем российского рынка ИИ достиг почти 650 млрд руб., это примерно на 18% больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках Дня цифры на форуме-выставке «Россия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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