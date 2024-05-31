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Число продуктов в едином реестре российского ПО превысило 21 000

Ведомости

Число продуктов в едином реестре российского программного обеспечения (ПО) превысило 21 000. Это следует из данных замдиректора департамента развития IT-отрасли Минцифры РФ Алексея Дорожко, с которыми ознакомился ТАСС.

В реестр российского ПО на данный момент входят 21 201 продукт и 7928 правообладателей. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что в реестр вошло более 20 000 IT-решений. Так, за месяц список пополнили более 1000 продуктов.

21 мая стало известно, что Минэкономразвития упростило патентование IT-разработок. Чтобы получить правовую охрану изобретения, разработчик должен подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. В тот же день Мишустин отчитался, что инвестиции компаний всех отраслей в IT превысили 4 трлн руб.

29 мая «Ведомости» писали, что Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое ПО, аналоги которого уже есть на рынке в России. Ведомство объяснило эту инициативу концентрацией финансовых ресурсов – их эффективнее направлять на разработку продуктов, которыми будет пользоваться весь рынок, а не только одна компания, которая занималась разработкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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