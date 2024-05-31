Число продуктов в едином реестре российского ПО превысило 21 000

29 мая «Ведомости» писали, что Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое ПО, аналоги которого уже есть на рынке в России. Ведомство объяснило эту инициативу концентрацией финансовых ресурсов – их эффективнее направлять на разработку продуктов, которыми будет пользоваться весь рынок, а не только одна компания, которая занималась разработкой.