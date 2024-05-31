Число продуктов в едином реестре российского ПО превысило 21 000
Число продуктов в едином реестре российского программного обеспечения (ПО) превысило 21 000. Это следует из данных замдиректора департамента развития IT-отрасли Минцифры РФ Алексея Дорожко, с которыми ознакомился ТАСС.
В реестр российского ПО на данный момент входят 21 201 продукт и 7928 правообладателей. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что в реестр вошло более 20 000 IT-решений. Так, за месяц список пополнили более 1000 продуктов.
21 мая стало известно, что Минэкономразвития упростило патентование IT-разработок. Чтобы получить правовую охрану изобретения, разработчик должен подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. В тот же день Мишустин отчитался, что инвестиции компаний всех отраслей в IT превысили 4 трлн руб.
29 мая «Ведомости» писали, что Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое ПО, аналоги которого уже есть на рынке в России. Ведомство объяснило эту инициативу концентрацией финансовых ресурсов – их эффективнее направлять на разработку продуктов, которыми будет пользоваться весь рынок, а не только одна компания, которая занималась разработкой.