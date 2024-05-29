Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку дублирующего софта

Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку дублирующего софтаКэптивные IT-компании активно создают ПО для себя, вымывая с рынка кадровые и финансовые ресурсы
Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое программное обеспечение (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке. Об этом заявил министр Максут Шадаев 26 мая на конференции TAdviser SummIT 2024. Он уточнил, что запрет коснется софта, для которого госкомпания не планирует дальнейшей коммерциализации. По его словам, соответствующие нормативные акты министерство подготовит до конца года.
Эту инициативу глава Минцифры объяснил концентрацией финансовых ресурсов, которые было бы эффективнее направлять на разработку конкурентных продуктов, которыми будет пользоваться весь рынок, а не одна госкомпания-разработчик.
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