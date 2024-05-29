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Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку дублирующего софта

Кэптивные IT-компании активно создают ПО для себя, вымывая с рынка кадровые и финансовые ресурсы
Анна Устинова
После ухода западных вендоров госкомпании принялись самостоятельно делать софт под свои нужды/ Максим Стулов / Ведомости

Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое программное обеспечение (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке. Об этом заявил министр Максут Шадаев 26 мая на конференции TAdviser SummIT 2024. Он уточнил, что запрет коснется софта, для которого госкомпания не планирует дальнейшей коммерциализации. По его словам, соответствующие нормативные акты министерство подготовит до конца года.

Эту инициативу глава Минцифры объяснил концентрацией финансовых ресурсов, которые было бы эффективнее направлять на разработку конкурентных продуктов, которыми будет пользоваться весь рынок, а не одна госкомпания-разработчик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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