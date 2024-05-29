Минцифры хочет запретить госкомпаниям разработку дублирующего софта

Минцифры предложило запретить «IT-дочкам» госкомпаний разрабатывать для внутреннего пользования базовое программное обеспечение (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке. Об этом заявил министр Максут Шадаев 26 мая на конференции TAdviser SummIT 2024. Он уточнил, что запрет коснется софта, для которого госкомпания не планирует дальнейшей коммерциализации. По его словам, соответствующие нормативные акты министерство подготовит до конца года.