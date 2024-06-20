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Фонд НАТО инвестирует в немецкий космический стартап Isar

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Инвестиционный фонд НАТО вложит средства в немецкий ракетный стартап Isar Aerospace, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Инвесторы и фонд альянса внесут порядка 1 млрд евро в рамках поддержки стартапа. Газета отмечает, что фонд НАТО поддерживается 24 странами – за исключением США, Канады и Франции. 

«За последние год или два мы поняли, что космическая отрасль значительно набирает обороты. Мы чувствуем, что нам понадобится больше ракет», – заявил генеральный директор Isar Aerospace Дэниел Мецлер.

В материале отмечается, что военный интерес к космосу усилился после начала боевых действий на Украине. По данным компании Novaspace, в прошлом году 17 стран запустили около 107 спутников оборонного и двойного назначения, что на 40% больше, чем в 2022 г.

Мецлер считает, что в ближайшем будущем на долю военных клиентов будет приходиться до 30% общего спроса. При этом коммерческие клиенты по-прежнему будут доминировать на уровне 50%, указал он.

В сентябре 2023 г. SpaceX сообщила, что провела успешный запуск второй партии из 13 спутников в рамках программы Proliferated Warfighter для Агентства космического развития (SDA, структура космических войск США). 

18 мая этого года газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России. В частности, Пентагон рассматривает три варианта выведения из строя спутниковых сетей противника – кибератаки, лазеры наземного или космического базирования и мощные микроволновые излучения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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