Фонд НАТО инвестирует в немецкий космический стартап Isar
Инвестиционный фонд НАТО вложит средства в немецкий ракетный стартап Isar Aerospace, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Инвесторы и фонд альянса внесут порядка 1 млрд евро в рамках поддержки стартапа. Газета отмечает, что фонд НАТО поддерживается 24 странами – за исключением США, Канады и Франции.
«За последние год или два мы поняли, что космическая отрасль значительно набирает обороты. Мы чувствуем, что нам понадобится больше ракет», – заявил генеральный директор Isar Aerospace Дэниел Мецлер.
В материале отмечается, что военный интерес к космосу усилился после начала боевых действий на Украине. По данным компании Novaspace, в прошлом году 17 стран запустили около 107 спутников оборонного и двойного назначения, что на 40% больше, чем в 2022 г.
Мецлер считает, что в ближайшем будущем на долю военных клиентов будет приходиться до 30% общего спроса. При этом коммерческие клиенты по-прежнему будут доминировать на уровне 50%, указал он.
В сентябре 2023 г. SpaceX сообщила, что провела успешный запуск второй партии из 13 спутников в рамках программы Proliferated Warfighter для Агентства космического развития (SDA, структура космических войск США).
18 мая этого года газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США наращивают потенциал для ведения боевых действий в космосе из-за успехов в этой отрасли Китая и России. В частности, Пентагон рассматривает три варианта выведения из строя спутниковых сетей противника – кибератаки, лазеры наземного или космического базирования и мощные микроволновые излучения.