SpaceX вывела в космос 13 военных спутников

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 17:25 мск с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это уже 29-й космический пуск с этой площадки с начала года. Спутники станут частью многоуровневой сети на низкой околоземной орбите, которая будет использоваться для обеспечения военной связи, а также предупреждения о ракетном нападении.