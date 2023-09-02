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SpaceX вывела в космос 13 военных спутников

Ведомости

Американская корпорация SpaceX провела успешный запуск второй партии из 13 спутников в рамках программы Proliferated Warfighter для Агентства космического развития (SDA, структура космических войск США). Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 17:25 мск с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это уже 29-й космический пуск с этой площадки с начала года. Спутники станут частью многоуровневой сети на низкой околоземной орбите, которая будет использоваться для обеспечения военной связи, а также предупреждения о ракетном нападении.

Как уточняется на сайте SDA, всего группировка будет насчитывать 28 аппаратов, из которых восемь будут предупреждать о ракетном нападении. Falcon 9 вывела спутники на вводную орбиту, где SDA приступит к тестированию и проверке работоспособности аппаратов, после чего спутники поднимутся на намеченную орбиту примерно в 1000 км.

Первая партия спутников в рамках этой программы была запущена в апреле. Третью и последнюю группу из четырех спутников планируют запустить позже в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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