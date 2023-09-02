SpaceX вывела в космос 13 военных спутников
Американская корпорация SpaceX провела успешный запуск второй партии из 13 спутников в рамках программы Proliferated Warfighter для Агентства космического развития (SDA, структура космических войск США). Об этом сообщается на сайте компании.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 17:25 мск с базы американских космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это уже 29-й космический пуск с этой площадки с начала года. Спутники станут частью многоуровневой сети на низкой околоземной орбите, которая будет использоваться для обеспечения военной связи, а также предупреждения о ракетном нападении.
Как уточняется на сайте SDA, всего группировка будет насчитывать 28 аппаратов, из которых восемь будут предупреждать о ракетном нападении. Falcon 9 вывела спутники на вводную орбиту, где SDA приступит к тестированию и проверке работоспособности аппаратов, после чего спутники поднимутся на намеченную орбиту примерно в 1000 км.
Первая партия спутников в рамках этой программы была запущена в апреле. Третью и последнюю группу из четырех спутников планируют запустить позже в этом году.