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Борисов обсудит в Китае планы по размещению ядерной энергоустановки на Луне

Ведомости

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 10 июля посетит Китай с рабочим визитом, чтобы обсудить с китайскими коллегами планы по освоению Луны и размещению там ядерной энергоустановки. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.

«[Создание ядерной энергоустановки] – это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят – я туда 10 июля еду – с коллегами из Китая, перейдем к практической реализации», – сказал он (цитата по ТАСС).

12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Сам документ был подписан между Москвой и Пекином еще 25 ноября 2022 г.

В рамках соглашения Россия и КНР построят лунную станцию, которую будут вместе использовать. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.

В мае Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную станцию. Строительство МНЛС может быть завершено в промежутке между 2035-2040 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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