Борисов обсудит в Китае планы по размещению ядерной энергоустановки на Луне
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 10 июля посетит Китай с рабочим визитом, чтобы обсудить с китайскими коллегами планы по освоению Луны и размещению там ядерной энергоустановки. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.
«[Создание ядерной энергоустановки] – это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят – я туда 10 июля еду – с коллегами из Китая, перейдем к практической реализации», – сказал он (цитата по ТАСС).
12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Сам документ был подписан между Москвой и Пекином еще 25 ноября 2022 г.
В рамках соглашения Россия и КНР построят лунную станцию, которую будут вместе использовать. МНЛС – комплекс экспериментально-исследовательских средств для многопрофильных работ, которые включают изучение и использование Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверки технологий по длительной беспилотной эксплуатации на Луне.
В мае Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем начала разработку ядерной энергоустановки, которую в 2033-2035 гг. отправят на лунную станцию. Строительство МНЛС может быть завершено в промежутке между 2035-2040 гг.