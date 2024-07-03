Борисов обсудит в Китае планы по размещению ядерной энергоустановки на Луне

«[Создание ядерной энергоустановки] – это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят – я туда 10 июля еду – с коллегами из Китая, перейдем к практической реализации», – сказал он (цитата по ТАСС).