Строительство Международной лунной станции могут завершить к 2040 году
Строительство Международной научной лунной станции (МНЛС) может быть завершено к 2040 г. Об этом рассказал генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин в рамках Междуанродного астронавтического конгресса.
«Строительство всей миссии будет очень длительным, мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035-2040 гг.», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
В марте 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании МНЛС. В рамках проекта страны должны совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.
В «Роскосмосе» тогда объясняли, что МНЛС будет создана на поверхности и/или на орбите Луны. Станцию будут использовать «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ».