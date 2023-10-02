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Строительство Международной лунной станции могут завершить к 2040 году

Ведомости

Строительство Международной научной лунной станции (МНЛС) может быть завершено к 2040 г. Об этом рассказал генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин в рамках Междуанродного астронавтического конгресса. 

«Строительство всей миссии будет очень длительным, мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035-2040 гг.», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»). 

В марте 2021 г. Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании МНЛС. В рамках проекта страны должны совместно разрабатывать дорожную карту создания станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.

В «Роскосмосе» тогда объясняли, что МНЛС будет создана на поверхности и/или на орбите Луны. Станцию будут использовать «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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